Автобус с российскими туристами перевернулся в турецкой Анталье

Пострадавших – более десятка

Авария автобуса в турецкой Анталье, по предварительным данным, в нем находились туристы из России. Сообщается об 11 пострадавших туристах и водителе. Обстоятельства инцидента выясняет российское генконсульство.

"Занимаемся проверкой информации, ждем официальной информации от местных властей", - сообщили ТАСС в диппредставительстве.

По данным местных СМИ, ДТП роизошло в районе Чамъюва уезда Кемер. Водитель автобуса, перевозившего 13 туристов в городок Демре, не справился с управлением, выехал за пределы дороги и врезался в опору линии электропередачи.

На место аварии направлены машины скорой помощи и полиция. Пострадавших доставили в больницы районов Кумлуджа и Финике, их состояние опасений не вызывает.

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