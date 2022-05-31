Победителей фестиваля поэтов "Филатов Фест" объявили в Москве

Главный приз получила поэтесса Анна Долгарева

В Москве объявили победителей восьмого фестиваля молодых поэтов "Филатов Фест". Мероприятие прошло в Центральном доме актёра.

На участие в конкурсе подали заявки более двух тысяч человек из России и ближнего зарубежья. До финала дошли пятнадцать лучших авторов. Главную награду жюри вручило московской поэтессе Анне Долгаревой, а приз зрительских симпатий достался Алексею Шмелёву. Оба конкурсанта будут приняты в Союз литераторов России и смогут выпустить собственные сборники стихов.

В этом году впервые на фестивале была представлена номинация "Поющие поэты", победителем стал Алексей Вдовин.

"Это всё равно, что оказаться в фильме Хусеева "Застава Ильича". Всё равно, что оказаться в английском клубе, когда туда захаживал Александр Грибоедов с Пушкиным. Это всё равно, что быть в салонах Серебряного века, встретиться с Маяковским. Сегодня главные герои - это 15 молодых поэтов, которые на 100% слышат время, в котором мы живём", - говорит основатель и художественный руководитель "Филатов Фест", поэт и драматург Владислав Маленко.

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