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В Москве в этом году построят 10 новых поликлиник

15:17
  • вторник
  • 31 мая 2022

Здания строят по новому московскому стандарту

Качество и комфорт. До конца этого года Департамент строительства Москвы планирует ввести в эксплуатацию 10 новых поликлиник.

Одновременно в других районах столицы возводят еще 20 медицинских учреждений. Здания строят по новому московскому стандарту, которое, прежде всего, ориентировано на пациентов и их комфорт. В каждом - самое современное оборудование.

А детскую поликлинику в Савёловском районе сдадут уже этим летом. На первом этаже  будет информационная стойка, кафе и зона отдыха с игровой площадкой. Кабинеты врачей распределены так, чтобы никто никому не мешал.

"Это расположение наиболее востребованных специалистов на первых этажах, чтобы не было очередей. И также расположение околоузких специалистов, кабинетов диагностики. К примеру, если идете к кардиологу, рядом можно сделать кардиограмму, УЗИ сердца", - сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
 

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