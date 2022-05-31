Поддержку СМИ обсудили на форуме в Москве

Эта сфера нуждается в особом внимании

Способы поддержки средств массовой информации обсуждали сегодня на 10-м Московском международном инженерном форуме.

Участники пришли к выводу, что эта сфера нуждается в особом внимании. Так региональным информационным каналам надо более подробного освещать вопросы образования и нравственности.

Кроме того, СМИ необходимо чаще рассказывать об актуальных проектах и программах, которые разрабатывают российские промышленники и предприниматели.

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