ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Поддержку СМИ обсудили на форуме в Москве

15:09
  • вторник
  • 31 мая 2022

Эта сфера нуждается в особом внимании

Способы поддержки средств массовой информации обсуждали сегодня на 10-м Московском международном инженерном форуме.

Участники пришли к выводу, что эта сфера нуждается в особом внимании. Так региональным информационным каналам надо более подробного освещать вопросы образования и нравственности.

Кроме того, СМИ необходимо чаще рассказывать об актуальных проектах и программах, которые разрабатывают российские промышленники и предприниматели.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Оператор на Красной площади
Оператор на Красной площади
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.