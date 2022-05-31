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В МХТ имени Чехова запустили проект "Артхаб"

15:22
  • вторник
  • 31 мая 2022

Он поможет найти новые имена в режиссуре и драматургии

Только самое лучшее и современное. В МХТ запустили экспериментальный проект - "Артхаб". Он поможет найти новые имена в драматургии и режиссуре.

Рискованные идеи, смелые решения, размышления и дискуссии - всё это ждёт любителей живой театральной жизни в творческих лабораториях. За два года там покажут не менее десяти премьер. Уже готовы пять так называемых эскизов. Оценивать их будут сами зрители, оставив отзывы по QR-коду в программе.

Лучшие проекты превратятся в полноценные спектакли на Новой сцене. Главное, чтобы пьесы были написаны недавно. И традиции МХТ нужно соблюдались неукоснительно.

"Мы все, здесь находящиеся, с большим уважением относимся к  тому, что было в Московском художественном театре сделано. Но мы ещё больше будем уважать, если мы сделаем что-то еще, что-то, чего еще не было. Конечно же, до такого ужасающего уровня пошлости, я надеюсь, мы не дойдем, но мы будем экспериментировать, мы будем искать", - рассказал Константин Хабенский.

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