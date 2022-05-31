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В Москве зацвел миндаль

15:17
  • вторник
  • 31 мая 2022

Цветет он недолго

Душистый и нежный. В Москве распустился миндаль. Увидеть его можно везде, где умеют выращивать экзотику. Но стоит поторопиться - цветёт кустарник недолго.

Ботанический сад Академии наук сейчас словно окутан нежно-розовым облаком. Небольшие цветы со множеством лепестков покрыли ветки миндальных кустарников, превратив их в пышные букеты.

Передать словами тонкий и глубокий аромат невозможно. Этот миндаль - декоративный, но, как любой орех, любит солнце. И хотя в этом году весна выдалась, мягко говоря, странной, растение всё равно показало всю свою красоту.

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