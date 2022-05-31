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Собянин повысил на 10% минимальную зарплату в Москве

13:49
  • вторник
  • 31 мая 2022

Вырос и прожиточный минимум

Минимальная заработная плата и прожиточный минимум в Москве повышены на 10%. Решение, принятое на заседании президиума правительства города, вступает в силу с 1 июня, следует из постановления, подписанного мэром столицы Сергеем Собяниным.

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"С 1 июня 2022 года минимальная заработная плата в Москве составит 23 тыс. 508 руб. в месяц, что на 10% выше минимальной зарплаты, действовавшей с 1 января сего года (21 тыс. 371 руб.)", - говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Увеличен на 10% и прожиточный минимум. Для трудоспособного населения сумма составит 23 508 рублей, для пенсионеров - 15 410 рублей, для детей - 17 791 рубль. Отмечается, что величина прожиточного минимума применяется при определении права граждан на получение соцвыплат и субсидий. В мэрии пояснили, что принятое решение - часть пакета мер по поддержке граждан в условиях санкционного давления, передает Агентство городских новостей "Москва".

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