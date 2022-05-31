Роскомнадзор опроверг введение ограничений против YouTube

Это не соответствует действительности

Появившиеся в средствах массовой информации сообщения о том, что Роскомнадзор начал замедлять трафик видеохостинга YouTube в России, не соответствуют действительности. Об этом во вторник, 31 мая, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

В Роскомнадзоре отметили, что не предпринимали каких-либо ограничительных мер в отношении YouTube.

Ведомство подчеркнуло, что в настоящее время трафик данного сервиса в России не ограничивается, сообщает АГН "Москва".

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее рассказала о реакции Москвы на блокировку американским видеохостингом YouTube нескольких брифингов ведомства. По ее утверждению, "мы просто пришли и сказали: "Еще раз брифинг заблокируете, один журналист или одно американское СМИ поедет домой".

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