Эксперт: Ввод в наше правовое поле понятия "самозанятый" пять лет назад стало эволюционным прорывом

Это важнейший тренд развития современного рынка труда

Рост числа самозанятых в Москве отражает правильность принятого три года назад решения.

Об этом заявил президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов. На данный момент, число самозанятых в Москве превысило миллион человек, а общий объем доходов жителей столицы достиг почти 400 миллиардов рублей.

В мэрии напомнили, что самозанятыми могут стать граждане, которые оказывают платные услуги без привлечения наемных сотрудников и имеющие доход до 2,4 миллиона рублей в год. С октября 2020 года по всей стране был введен специальный налог на профессиональный доход.

Самозанятость стала удобным режимом для тех, кто хочет работать "на себя", для людей с ограниченным возможностями, новичков и желающих иметь дополнительный доход. Кроме того, она резко уменьшила "серую" зону московской экономики.

"Москва стала одним из первых регионов, где специальный налоговый режим для самозанятых отрабатывался поначалу в порядке эксперимента, и показала высокую эффективность этого нововведения", - сообщил глава МТТП.

Московская ТПП активно работает с самозанятыми, оказывая им различные услуги, информационную и консультативную поддержку.

В свою очередь, мэр столицы Сергей Собянин отметил, что рост самозанятости является одним из важнейших трендов развития современного рынка труда.

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