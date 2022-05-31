Минздрав оценил подорожание жизненно важных лекарств

Половина рынка лекарств в России - это препараты перечня ЖНВЛП

Как сообщил во вторник первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко, цены на жизненно необходимые лекарственные препараты в России с 2002 года увеличились не более чем на 2-2,5%.

"Повышение буквально 2% - 2,5% на препараты, которые входят в перечень жизненно важных, они являются основой для лечения людей", - сказал замглавы Минздрава (цитата по ТАСС).

Он напомнил также, что система госрегулирования цен препаратов перечня ЖНВЛП существует с 2010 года .

По словам Фисенко, половина рынка лекарств в России - это препараты, которые входят в перечень жизненно необходимых.

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