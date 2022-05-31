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ВС России расширил пределы допустимой самообороны

14:27
  • вторник
  • 31 мая 2022

Все сомнения трактуются в пользу обвиняемого

Пределы допустимой самообороны в случае проникновения грабителей в дом расширяются, такое решение принял Верховный суд России. В постановлении пленума ВС отмечается, что теперь можно обороняться, даже если злоумышленники не избивают жильцов и не угрожают им насилием.

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До настоящего времени к преступлениям, при которых может применяться самооборона, относились побои, грабеж и другие посягательства, связанные с насилием. Также ВС рекомендовал судам трактовать все сомнения в пользу обвиняемого.

В постановлении от 31 мая отмечается, что необходимая самооборона также наступает в случае реальной угрозы вне контекста проникновения в жилище. В частности, если преступник направляет на жертву оружие, передают "Известия".

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