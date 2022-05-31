ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Выбран лучший игрок прошедшей Лиги чемпионов

14:16
  • вторник
  • 31 мая 2022

Победу одержал мадридский "Реал"

Лучшим игроком футбольной лиги чемпионов этого сезона стал французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема, сообщили в пресс-службе УЕФА.

В финальном матче турнира "Реал" победил английский "Ливерпуль" со счетом 1:0, став 14-кратным обладателем Кубка чемпионов. Бензема в 12 матчах соревнования забил 15 голов.

34-летний французский форвард выступает за "королевский" клуб с 2009 года. За это время он стал пятикратным победителем Лиги чемпионов, четырехкратным чемпионом Испании. На его счету 605 матчей за "Реал", 323 гола и 159 ассистов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Карим Бензема
Карим Бензема
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.