Выбран лучший игрок прошедшей Лиги чемпионов

Победу одержал мадридский "Реал"

Лучшим игроком футбольной лиги чемпионов этого сезона стал французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема, сообщили в пресс-службе УЕФА.

В финальном матче турнира "Реал" победил английский "Ливерпуль" со счетом 1:0, став 14-кратным обладателем Кубка чемпионов. Бензема в 12 матчах соревнования забил 15 голов.

34-летний французский форвард выступает за "королевский" клуб с 2009 года. За это время он стал пятикратным победителем Лиги чемпионов, четырехкратным чемпионом Испании. На его счету 605 матчей за "Реал", 323 гола и 159 ассистов.

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