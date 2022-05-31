Херсонская область намерена стать субъектом России "в ближайшее время"

Решение вопроса зависит от местных жителей
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов поделился своим видением будущего региона.
"Херсонская область, она в любом случае уже в ближайшее время станет полноценным субъектом Российской Федерации", - сказал он (цитата по РИА "Новости").
Как добавил Стремоусов, "этот вопрос зависит от жителей Херсонщины".
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.
В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"