Херсонская область намерена стать субъектом России "в ближайшее время"

Решение вопроса зависит от местных жителей

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов поделился своим видением будущего региона.

"Херсонская область, она в любом случае уже в ближайшее время станет полноценным субъектом Российской Федерации", - сказал он (цитата по РИА "Новости").

Как добавил Стремоусов, "этот вопрос зависит от жителей Херсонщины".

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области.

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