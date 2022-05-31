Турция рассказала об отношении к антироссийским санкциям

Анкара ранее собиралась соблюдать санкции, если их одобрит ООН
Турция не поддерживает санкции Запада против России, но и не собирается помогать Москве обходить ограничения. Об этом во вторник, 31 мая, рассказал руководитель турецкого министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу.
Дипломат подчеркнул, что Анкара принципиально против любых форм санкций и готова поддерживать лишь ограничения, вводимые на уровне ООН.
Однако это не означает, что Анкара позволит обходить ограничения через Турцию — в этом позиция государства четкая и прозрачная, отметил Чавушоглу.
Министр также рассказал, что несмотря на отказ примкнуть к антироссийским санкциям, Турция ощущает на себе их последствия, так как "расположена в регионе, где продолжается война. Нас разделяет от конфликта лишь море", сообщает "Интерфакс".
Ранее российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили ситуацию на Украине, из-за которой Запад вводит антироссийские санкции. Эрдоган предложил Путину организовать в Стамбуле встречу между Россией, Украиной и ООН.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"