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Турция рассказала об отношении к антироссийским санкциям

14:41
  • вторник
  • 31 мая 2022

Анкара ранее собиралась соблюдать санкции, если их одобрит ООН

Турция не поддерживает санкции Запада против России, но и не собирается помогать Москве обходить ограничения. Об этом во вторник, 31 мая, рассказал руководитель турецкого министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу.
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Дипломат подчеркнул, что Анкара принципиально против любых форм санкций и готова поддерживать лишь ограничения, вводимые на уровне ООН.

Однако это не означает, что Анкара позволит обходить ограничения через Турцию — в этом позиция государства четкая и прозрачная, отметил Чавушоглу.

Министр также рассказал, что несмотря на отказ примкнуть к антироссийским санкциям, Турция ощущает на себе их последствия, так как "расположена в регионе, где продолжается война. Нас разделяет от конфликта лишь море", сообщает "Интерфакс".

Ранее российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили ситуацию на Украине, из-за которой Запад вводит антироссийские санкции. Эрдоган предложил Путину организовать в Стамбуле встречу между Россией, Украиной и ООН.

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