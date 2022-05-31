Россия предрекла ЕС проблемы с введением газового эмбарго

Брюссель подошел к пределу своих возможностей

Евросоюз приблизился к пределам возможного по введению рестрикций в отношении России. Об этом во вторник, 31 мая, рассказал постоянный представитель Российской Федерации при Европейском союзе Владимир Чижов.

Дипломат предрек Брюсселю трудности в случае попыток введения газового эмбарго в отношении России. В плане санкций у Брюсселя "остается только газ", но с ним возникнут "на порядок более серьезные проблемы и внутренние противоречия, чем даже с нефтью".

С этой точки зрения "уже больше запрещать нечего", цитирует Чижова РИА Новости.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас выразила мнение, что газовое эмбарго должно войти в седьмой пакет санкций ЕС против России. Однако она назвала себя реалистом и признала, что в действительности это вряд ли произойдет, поскольку достичь соглашения по вопросу газового эмбарго "будет еще сложнее".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"