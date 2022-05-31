В соцсетях высмеяли дисклеймер об упоминании России на американском ТВ

Пользователи не оценили заботу о чувствах телезрителей
Пользователи платформы Reddit высмеяли дисклеймер в американском реалити-шоу "Королевские гонки Ру Пола".
В одном из эпизодов появилось предупреждение, что в выпуске есть упоминание Красной площади в Москве, а эпизод был снят до начала военной спецоперации на Украине, пишет РИА Новости.
Интернет-пользователей рассмешила такая забота о чувствах телезрителей, они оставили язвительные комментарии под постом.
"Ок, это уже выходит за рамки смешного!"
"Интересно, они будут предупреждать каждый раз, когда Россия упоминается в документальном фильме о Второй мировой войне?"
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"Россия: существует.
Либералы: Боже мой, нельзя же прямо так без предупреждения!"