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В соцсетях высмеяли дисклеймер об упоминании России на американском ТВ

14:49
  • вторник
  • 31 мая 2022

Пользователи не оценили заботу о чувствах телезрителей

Пользователи платформы Reddit высмеяли дисклеймер в американском реалити-шоу "Королевские гонки Ру Пола".

В одном из эпизодов появилось предупреждение, что в выпуске есть упоминание Красной площади в Москве, а эпизод был снят до начала военной спецоперации на Украине, пишет РИА Новости.

Интернет-пользователей рассмешила такая забота о чувствах телезрителей, они оставили язвительные комментарии под постом.

"Ок, это уже выходит за рамки смешного!"

"Интересно, они будут предупреждать каждый раз, когда Россия упоминается в документальном фильме о Второй мировой войне?"

"Россия: существует.

Либералы: Боже мой, нельзя же прямо так без предупреждения!"

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