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Пекин предупредил о мировом хаосе из-за действий США

14:49
  • вторник
  • 31 мая 2022

Вашингтону следует отказаться от нынешней политики в отношении Тайваня

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что нынешняя атмосфера в отношениях КНР и США является ненормальной.

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"Если США слепо считают отношения Китая и США соперничеством великих держав, подходом "ты проиграл, а я победил", это лишь подтолкнет Китай и США к конфронтации и к конфликту, а мир - к расколу и хаосу", - сказал дипломат (цитата по "Интерфаксу").

Как добавил глава МИД, если Вашингтон не откажется от нынешней политики в отношении Тайваня, то нанесет ущерб своей собственной безопасности.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что американские военные вмешаются в случае нападения на Тайвань.

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