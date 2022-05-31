Эксперты: популярность налогового режима для самозанятых выгодна и населению, и государству

Тренд на рост официальных самозанятых будет сохраняться

Как отметила председатель комитета Московской Торгово-промышленной палаты (МТПП) по налоговой политике и аудиту, управляющий партнер компании "ЮРКОМКомпани" Юлия Зазуля, рост числа регистраций в качестве самозанятого в Москве показывает востребованность этого формата среди горожан.

"Сейчас в Москве уже каждый шестой работник является самозанятым. Я считаю, что НПД займет 4 место среди самых собираемых налогов", - сказала она.

По словам представители МТПП, статус самозанятого сегодня - это быстрая регистрация, использование удобной цифровой платформы, предоставление ряда льгот, в том числе на аренду коворкингов.

"Еще один немаловажный момент: самозанятые могут принимать участие в госзакупках и по 44-ФЗ и по 223-ФЗ. Я считаю, что это была очень хорошая инициатива, поскольку даже микропредприниматель может победить в тендере и реализовывать свою продукцию", - уточнила Зазуля.

Вместе с тем инвестбанкир, профессор ВШЭ Евгений Коган указал на то, что налоговые ставки 4% и 6% для небольшого дохода намного адекватнее привычных 13%.

"Да и процедура замечательная: всего лишь скачиваешь приложение и регистрируешься. То есть чтобы платить деньги государству не надо проходить все круги ада", - добавил Коган.

По его словам, из-за нынешнего шока для российской экономики рост самозанятых может замедлиться на несколько месяцев, но при этом тренд на рост официальных самозанятых будет сохраняться.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что число самозанятых в столице превысило 1 млн человек. За январь-апрель 2022 года они перечислили в городской бюджет 2,3 млрд рублей.

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