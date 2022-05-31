Май-2022 оказался самым холодным в Москве с начала XXI века

Средняя температура составила всего плюс 10,6 градуса

Май 2022 года в Москве стал самым холодным третьим весенним месяцем с начала XXI века. Об этом во вторник, 31 мая, рассказали в центре погоды "Фобос".

Метеорологи подсчитали, что средняя температура воздуха по итогам месяца составит примерно плюс 10,6 градуса. Холоднее всего за месяц было 1 мая, тогда в Москве наблюдались последние заморозки сезона, а термометры показали минус 1,7 градуса. Самым теплым был день 12 мая, когда воздух прогрелся до плюс 22,1 градуса.

Средняя температура мая-2022 оказалась на 0,3 градуса ниже, чем было у прежнего лидера — мая 2017 года. Текущий месяц обошел по этому показателю и последний май XX века, в 2000 году средняя температура последнего месяца весны составила плюс 10,8 градуса.

Что касается объема осадков, в столице уже выпало 60,1 мм, что составляет 118% от действующей месячной нормы, причем дожди в Москве продолжаются, сообщает АГН "Москва".

Ранее синоптики пообещали, что на наступившей неделе москвичей ждет долгожданное тепло. После холодного мая с частыми ночными заморозками в столичный регион придет по-настоящему летняя погода.

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