Украинского президента суверенитет страны не волнует

Политика США и Запада ведет к распаду Украины. Уже целый ряд государств ведет активную работу по расчленению страны. В частности, Польша переходит к захвату западных украинских территорий, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

"Так называемые западные партнеры киевского режима также не против воспользоваться нынешней ситуацией в корыстных интересах и имеют особые планы на украинские земли... Судя по всему, Польша уже переходит к действиям по захвату западных украинских территорий", - заявил Патрушев на совещании по нацбезопасности в Приволжье.

Секретарь Совбеза напомнил о недавнем визите в Киев польского президента. Анджей Дуда заявил, что вскоре польско-украинская граница перестанет существовать. Апрезидент Украины Владимир Зеленский намерен предоставить полякам особый статус, в том числе возможность занимать руководящие государственные должности. Судя по всему, суверенитет Украины не волнует ни главу государства, ни тем более США и их союзников, приводит слова Патрушева "Интерфакс".

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