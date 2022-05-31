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"Россия продолжает развитие": Матвиенко о последствии санкций

15:07
  • вторник
  • 31 мая 2022

Ограничения не привели к результатам, которых ожидал Запад

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что против России Западом развязана тотальная санкционная война.

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"Количество ограничений, наложенных на предприятия и граждан, превышает уже 10 тысяч. Такой характер санкций, их беспрецедентное количество во многом и провоцирует глобальный экономический кризис", - добавила председатель верхней палаты парламента (цитата по РИА "Новости").

По словам Матвиенко, ограничения против России уже достигли предела, но так и не привели к ожидаемым результатам.

"Россия продолжает развитие", - заключила спикер.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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