"Россия продолжает развитие": Матвиенко о последствии санкций

Ограничения не привели к результатам, которых ожидал Запад

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что против России Западом развязана тотальная санкционная война.

"Количество ограничений, наложенных на предприятия и граждан, превышает уже 10 тысяч. Такой характер санкций, их беспрецедентное количество во многом и провоцирует глобальный экономический кризис", - добавила председатель верхней палаты парламента (цитата по РИА "Новости").

По словам Матвиенко, ограничения против России уже достигли предела, но так и не привели к ожидаемым результатам.

"Россия продолжает развитие", - заключила спикер.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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