ЦБ сообщил о рисках хронической высокой инфляции в мире

В 2022 году инфляция в развитых странах увеличится до 5,7%

Как сообщил во вторник Центробанк, перспективы глобального роста инфляции в мире существенно ухудшились из‑за перебоев с поставками сырья и других логистических проблем.

"Характер ускорения инфляции оказался более устойчивым по сравнению с первоначальными ожиданиями многих зарубежных центральных банков, и в этих условиях их несколько запоздалая реакция может создать опасность превращения высокой инфляции в хроническую на глобальном уровне", - также говорится в сообщении регулятора.

По прогнозу МВФ, в 2022 году инфляция в развитых странах увеличится до 5,7%. Это максимум за 38 лет.

Прежде министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия остается открытой к взаимовыгодному международному сотрудничеству, это подчеркивается на всех площадках.

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