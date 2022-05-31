ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ЦБ сообщил о рисках хронической высокой инфляции в мире

15:22
  • вторник
  • 31 мая 2022

В 2022 году инфляция в развитых странах увеличится до 5,7%

Как сообщил во вторник Центробанк, перспективы глобального роста инфляции в мире существенно ухудшились из‑за перебоев с поставками сырья и других логистических проблем.

Шоковая терапия: Запад захлестнула волна небывалой инфляции
Набиуллина оценила "риски раскручивания инфляционной спирали"

"Характер ускорения инфляции оказался более устойчивым по сравнению с первоначальными ожиданиями многих зарубежных центральных банков, и в этих условиях их несколько запоздалая реакция может создать опасность превращения высокой инфляции в хроническую на глобальном уровне", - также говорится в сообщении регулятора.

По прогнозу МВФ, в 2022 году инфляция в развитых странах увеличится до 5,7%. Это максимум за 38 лет.

Прежде министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия остается открытой к взаимовыгодному международному сотрудничеству, это подчеркивается на всех площадках.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Центробанк
Центробанк
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.