Музыкальный конкурс "Новая волна" перенесен на 2023 год

Организаторы объяснили это невозможностью "обеспечить на должном уровне" подготовку

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна", запланированный на август 2022 года, перенесен на 2023 год. Об этом во вторник, 31 мая, рассказали организаторы мероприятия.

Конкурс "Новая волна" проводится с 2002 года. До 2014 года проходил в Юрмале, с 2015 года — в Сочи.

В этом году организаторы приняли решение отложить конкурс, объяснив это "невозможностью поддержать и обеспечить на должном уровне все логистические, технические и организационные процессы для конкурсантов, зарубежных звезд, оргкомитета и зрителей "Новой волны" из разных стран".

Конкретная дата проведения конкурса в 2023 году не названа, сообщает "Интерфакс".

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