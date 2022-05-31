Пространство культуры: легендарный Пушкинский музей отмечает 110 лет

Смена эпох, вызовы времени, Великая Отечественная — этот музей пережил многое

Пространство культуры. Ровно 110 лет назад открылся легендарный Пушкинский музей. Смена эпох, вызовы времени, Великая Отечественная — этот музей пережил многое. Но сумел не только сохранить, но и пополнить уникальную коллекцию шедевров. Сегодня галерея — ещё и масштабная образовательная площадка.

Счастлив тот, кто впервые поднимается по этой лестнице. 110 лет назад на Волхонке таких счастливчиков было не меньше. Эмоции били через край. Впечатляла и коллекция слепков, и египетские сокровища.

"Как писал Цветаев: "Египетский зал вызывает исступление!" — говорит Ольга Васильева, заведующая отделом Древнего Востока ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Мумии с саркофагами и сейчас буквально притягивают. Но мало кто знает, что над выставочным залом, под самым потолком хранится та самая коллекция, собранная сто с лишним лет назад египтологом Голенищевым. Здесь каждый предмет имеет глубокий смысл. Включая те, что никогда не выставлялись.

"Это бог-хранитель домашнего очага. Такой домовой египетский. Покровитель женщин, детей. Этот бог очень почитался в Египте. И Голенищев собирал стелы, фигурки с изображением этого божества", — рассказала Васильева.

Завтра залы, где сейчас представлены мумии, начнут готовить к грандиозной выставке, посвященной коллекции братьев Морозовых. Более 250 работ привезли из лучших музеев страны.

"Нам бы хотелось показать вот этот чистый, очень тонкий, очень выверенный взгляд собирателя. Мы не будем разделять русское и французское искусство, а попробуем показать их ансамблем", — сообщила Александра Данилова, заведующая отделом искусства XIX-XX веков ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Идею собирателей о создании идеального музея разделяла и Ирина Антонова, без которой невозможно представить Пушкинский музей.

— Нельзя смотреть с этим светом!

Она видела и мельчайшие детали, и мир искусства в целом. Её кабинет — часть экспозиции.

"Её авторитет, конечно, был очень велик среди коллег зарубежных. Даже несмотря на то, что она вынуждена была скрывать нахождение у нас вот этих трофейных памятников, привезённых из Германии", — рассказала Ольга Малинковская, главный библиограф Научной библиотеки ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Когда сокровища Дрезденской галереи разрешили показать, очереди были невероятные. Да, полотна вскоре пришлось вернуть. Но люди по-прежнему стояли на Волхонке. На Леонардо — с его "Джокондой", на Пикассо, Модильяни и Тёрнера. Проект "Москва —Париж" вообще признали одним из предвестником перестройки. Никакой политики — в отделе графики. Здесь сейчас отдыхает между выставками Врубель.

"Если присматриваться, можно увидеть, что голова Демона наклеена на отдельном кусочке бумаги и вклеена уже в композицию. То есть его не устраивал поворот головы", — говорит Олег Антонов, заведующий отделом графики ГМИИ им. А.С. Пушкина.

А эту работу вообще никто не видел, кроме нескольких специалистов. То ли Демон, то ли Серафим.

— Он относительно недавно вернулся из реставрации. И там обнаружился на обороте еще один врубелевский рисунок. — У вас что ни день, то открытие? — Да!

В этих папках — Брюллов, Сомов, Кандинский, Бенуа. Дух захватывает. А сколько еще открытий подарит нам Пушкинский.

"Планы очень оптимистичные. Они связаны с расширением территории музея. С "Музейным кварталом", который строится, и который должен дать нам очень много новых возможностей. С расширением концепции музея и его атмосферы на всю территорию России. У нас теперь есть 6 филиалов в самых разных местах", — сообщила Марина Лошак, директор ГМИИ им. А. С.Пушкина.

Вряд ли о таком размахе мечтал Иван Цветаев, решаясь на смелую авантюру — создание в Москве Музея изящных искусств. Как ни критиковали, его детище живёт и процветает. Благодаря уникальному коллективу преданных своему музею людей.

Ольга Стрельцова, Роман Лагунов, "ТВ Центр".

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