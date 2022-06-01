Гороскоп на сегодня, 1 июня, для всех знаков зодиака

Близнецам пора начать более осознанно подходить к финансам, Водолеям — к здоровью

Овны

Хотя планеты и будут вас провоцировать, не портите карму – воздержитесь от желания накричать, обидеть. Это проверка на вашу внутреннюю зрелость, надо пройти ее с достоинством!

Тельцы

Вам сегодня будет некогда присесть - придется много ездить по городу, общаться. Обратите внимание: удачными будут покупки учебников, тетрадей, обучающих курсов.

Близнецы

Пришло время более осознанного и мудрого отношения к финансам. Заведите привычку регулярно жертвовать небольшую сумму на благотворительность, начните сегодня!

Раки

Будьте готовы держать удар на работе или учебе, в отношениях с чиновниками или проверяющими. Не делайте ничего такого, за что вас могут наказать, привлечь к ответственности.

Львы

Вам нравится жить открыто и ярко, демонстрируя свои будни всем подписчикам в соцсетях. Но звезды просят быть осторожнее: не все люди чисты сердцем, у вас есть завистники!

Девы

Хотелось бы начать лето на позитивной ноте, но звезды сегодня не особо щедры на светлую энергию. Чтобы не попасть впросак, ведите себя осторожнее, особенно с незнакомцами.

Весы

Если на сегодня запланировано собеседование или важный разговор с начальством, клиентом, будьте начеку. Звезды предупреждают о наличии препятствий на вашем пути.

Скорпионы

Неподходящий день для учебы, экзаменов, юридических дел, дальних поездок и общения с людьми из других стран. Занимайтесь сегодня только тем, что хорошо знаете и умеете!

Стрельцы

Этот день не из простых, и прожить его следует внимательно, особенно к своим мыслям! Если заметите, что настроение ползет вниз, медитируйте или смотрите добрые фильмы.

Козероги

Не позволяйте никому притеснять вас или выказывать неуважение, но делайте это максимально корректно. Покажите, что вы воспитанный человек, у которого есть свои принципы.

Водолеи

Не пытайтесь поставить себе диагноз по интернету или проконсультироваться на эту тему онлайн. Относитесь к здоровью серьезно и не взваливайте на себя слишком много работы.

Рыбы

Невинный флирт сегодня может обернуться неприятностями, так что не спешите строить глазки или лайкать незнакомцев! Займитесь серьезными делами.

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