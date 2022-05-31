Источник раскрыл подробности о порядке введения нефтяного эмбарго

Это будет происходить поэтапно

Запрет Евросоюза на импорт сырой нефти из России начнет действовать через полгода после официального вступления санкций в силу. Об этом во вторник, 31 мая, рассказал анонимный источник в Еврокомиссии.

По утверждению источника, введение эмбарго на поставки российской нефти будет осуществляться поэтапно.

При этом отказаться от нефтепродуктов из России после принятия санкций предписано за восемь месяцев, сообщает "Интерфакс".

Ранее постпред России при Европейском союзе Владимир Чижов предрек Брюсселю трудности с дальнейшим введением антироссийских санкций, поскольку "уже больше запрещать нечего", а попытки ввести эмбарго на газ вызовут "на порядок более серьезные проблемы и внутренние противоречия, чем даже с нефтью".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"