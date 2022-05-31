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Названы востребованные в России профессии с высокими зарплатами

15:44
  • вторник
  • 31 мая 2022

Лидируют механики и программисты

Наиболее привлекательные с точки зрения зарплаты профессии на звали с Роструде. Лидируют в списке программисты, инженеры и механики.

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Механики различных специализаций востребованы в нефтедобывающих и судовых компаниях, а также на предприятиях горной промышленности. Соискателям предлагают зарплату до 250-300 тысяч рублей – как при постоянной занятости, так и при работе вахтовым методом в Приморском крае, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком АО, республиках Саха и Бурятия.

В Москве и Санкт-Петербурге, а также Московской, Омской и Новосибирской областях наиболее востребованы специалисты в сфере компьютерных технологий. Они могут рассчитывать на доход 150-300 тысяч рублей в месяц. 250 тысяч рублей в месяц готовы платить работодатели ведущим или главным инженерам в Красноярском крае, Республиках Саха и Коми.

Зарплату в 100-150 тысяч рублей и выше предлагают специалистам в сфере промышленной безопасности. На такое же вознаграждение могут рассчитывать врачи - стоматологи, онкологи, терапевты, акушеры - гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, передает "Интерфакс".

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