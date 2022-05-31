Delivery Club подтвердила утечку данных компании

Начато расследование инцидента

Служба безопасности компании Delivery Club обнаружила утечку данных, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

"Опубликованные данные курьеров - часть этого инцидента. Внутреннее расследование показало, что причиной утечки стало внешнее воздействие", - сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что расследование инцидента продолжается.

Ранее СМИ написали, что в Сеть утекли базы с личными данными курьеров "Яндекс Еды" и Delivery Club, где были указаны в том числе фамилии, пароли, адреса электронной почты и телефоны.

В "Яндекс Еде" информацию об утечке опровергли.

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