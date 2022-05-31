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Немецкий генерал оценил спецоперацию на Украине

15:55
  • вторник
  • 31 мая 2022

Россия возьмет под контроль Донбасс в течение нескольких дней

Донбасс полностью перейдет под контроль России в течение ближайших дней. По мнению генерал-лейтенанта бундесвера в отставке Роланда Катера, следующей целью российских войск станет организация безопасного сухопутного коридора из материковой России в Крым.

"У меня есть впечатление, что русские решают вопросы поочередно, что ведет к выводам, что, когда они возьмут под контроль Донбасс - а, по моей оценке, это вопрос дней, в лучшем случае — недель, они не удовлетворятся этим и будут продолжать", — заявил военный эксперт в эфире телеканала Welt.

Катер считает, что оперативный замысел российской группировки войск предельно ясен - как и общая тактика союзнических сил. Это, по мнению генерала, укрепление в сухопутном коридоре в Крым, включая Мариуполь и другие порты.

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