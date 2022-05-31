Эксперт: повышение в Москве МРОТ и прожиточного минимума поддержит потребительский спрос

Вице-президент МТПП Сурен Варданян отметил, что это позволит сбалансировать экономические показатели

Увеличение МРОТ и прожиточного минимума в Москве поддержит реальные доходы горожан на стабильном уровне, который отвечает макроэкономической конъюнктуре. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Важно понимать, что будет оказана помощь, прежде всего, наиболее уязвимым слоям населения", — подчеркнул Ефимов.

Он напомнил, что мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальный размер заработной платы до 23 тысяч 508 рублей. Одновременно с этим выросла величина прожиточного минимума, которая составит:

в расчете на душу населения 20 тысяч 585 рублей;

для трудоспособного населения — 23 тысячи 508 рублей;

для пенсионеров — 15 тысяч 410 рублей;

для детей — 17 тысяч 791 рубль.

Индексация повысит социальные пособия в соответствии с уровнем инфляции, ускорившейся в марте в силу внешних условий и неблагоприятных условий для экономики, заявил Ефимов.

Вице-президент МТПП Сурен Варданян отметил, что это также позволит сбалансировать экономические показатели спроса.

"В данном случае совершенно точно это решение приведет не только к решению социальной задачи, которую город ставил и ставит перед собой всегда, но и будет способствовать созданию потребительского спроса на продукцию, производимую нашими российскими компаниями", — сказал Варданян.

С ним согласился и руководитель Центра правовой поддержки бизнеса московской "Деловой России" Алексей Мишин.

"Если судить по рынку, то за эти три месяца средняя зарплата в целом выросла как раз примерно на 10%. Это отражает уровень инфляции и поэтому повышение МРОТ и пенсий не только поддержит наиболее незащищенные слои населения, но и позволит поддержать покупательную способность москвичей, что для города, где торговля традиционно сильный сектор, крайне важно", — сказал Алексей Мишин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"