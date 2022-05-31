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Путин указал на две проблемы в разговоре с главой Бурятии

16:13
  • вторник
  • 31 мая 2022

Одна из них - аварийное жилье

Президент России Владимир Путин во вторник провел по видеосвязи встречу с главой Бурятии Алексеем Цыденовым, передает РИА "Новости".

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Как отметил российский лидер, в регионе остаются вопросы, требующие особого внимания.

"Один из них - это аварийное жилье. Пожалуйста, не забывайте про это. Надо помогать людям, которые в такой ситуации оказались, живут в такой обстановке в течение многих лет", - сказал президент.

Также глава государства указал на высокую безработицу в Бурятии.

"Хочу отметить положительную динамику и в области промышленности, и в области сельского хозяйства - в республике удалось этого добиться", - подчеркнул при этом Путин.

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