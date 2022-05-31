Россия высылает сотрудника посольства Черногории

Это ответная мера Москвы на действия Подгорицы

Министерство иностранных дел России сообщило о вызове в ведомство посла Черногории.

"Ему вручена нота Министерства об объявлении persona non grata сотрудника посольства Черногории в Москве", - также сказано в сообщении.

Уточняется, что данная мера является ответом на принятое 7 апреля черногорской стороной решение выслать ряд дипломатов посольства России в Подгорице.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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