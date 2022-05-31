Премьер Венгрии: Европа из-за санкций пляшет на грани кризиса

Лидеры стран ЕС спустя месяц все же согласовали шестой пакет санкций против России

Лидеры стран ЕС на внеочередном саммите всё-таки согласовали очередной - уже шестой - пакет санкций в отношении Москвы. Дебаты по этому поводу продолжались почти месяц. Главным камнем преткновения было эмбарго на российскую нефть. В итоге договориться удалось только о частичном запрете на импорт нефти из России. Да и в силу это решение вступит только к концу текущего года.

На второй день саммита в штаб-квартире Евросоюза - праздничная атмосфера. Все довольны, широко улыбаются, очень рады друг другу. Идиллическая картина даже несколько сбивает с толку: казалось бы, на повестке серьезные проблемы - энергетический и продовольственный кризисы, которые Европа по большому счету сама себе и устроила. Эдакое счастье мазохиста: накануне лидерам ЕС вновь удалось выстрелить себе в ногу. После долгих споров и перепалок они всё-таки согласовали шестой пакет санкций.

"Что ж, хорошие новости! Мы пришли к соглашению. С опозданием, но лучше так, чем никак. Теперь мы запретим 90% импорта российской нефти в Европейский Союз к концу года. Плюс - речь не только об эмбарго на нефть, но и об отключении "Сбербанка России" от системы SWIFT. Это еще больше осложнит жизнь Москве", - заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

В "Сбере" уже прокомментировали: очередная санкция - капля в море, и на работе финучреждения внутри страны не скажется. Что же до эмбарго на нефть, то его Европа смогла ввести лишь частично. Запрет коснется только морских перевозок. Трубопровод "Дружба" продолжит работать. Венгрия убедила Брюссель подумать о последствиях.

"У нас достаточно проблем, цены на энергоносители стремительно растут, инфляция высока, а вся Европа из-за санкций пляшет на грани мирового экономического кризиса", - сказал премьер Венгрии Виктор Орбан.

Нефть марки Brent торгуется уже больше 124 долларов за баррель. Евростат сообщает о рекордной годовой инфляции в Еврозоне - выше 8%. Даже премьер Бельгии констатирует: ЕС выдохся в санкционной войне против России. Нужна - как минимум - пауза.

"Шестой пакет санкций - это большой шаг вперед, но дальше мы должны подождать. Нам надо оценить действие шестого пакета на Москву, а также справиться с его последствиями для себя", - заявил премьер Бельгии Александр де Кро.

Громче всех о необходимости и дальше давить на Россию традиционно кричали Польша и страны Прибалтики. Но даже тут наметился раскол. Премьер-министр Эстонии сегодня жаловалась: цены на бензин в ее стране снова побили рекорд. Заправки в Таллине продают литр за 2 евро и 8 центов. По словам Каи Каллас, один лишь анонс эмбарго на нефть серьезно ударил по европейской экономике.

"Договориться о любых новых санкциях будет гораздо сложнее. До сих пор они наносили урон России, но теперь они затрагивают и европейцев. Политически принимать такие решения гораздо сложнее! И, конечно, об эмбарго на газ мы в обозримом будущем даже разговаривать не собираемся", - сообщила Кая Каллас, премьер-министр Эстонии.

Отказаться от газа для Европы - и вовсе самоубийство. В "Газпроме" сообщили, что из-за неоплаты в рублях российского газа лишились Нидерланды. И хотя страна зависела от нашего энергоресурса всего на 16%, премьер-министр Марк Рютте комментирует ситуацию предельно осторожно.

"Речь идет о незначительных объемах. Но, конечно, мы будем следить за ситуацией крайне внимательно. На первый взгляд, всё не так плохо", - сообщил политик.

Как будет на самом деле, подсчитали аналитики. За газ от альтернативных поставщиков, если они, конечно, будут найдены, Европа станет переплачивать свыше 300 миллиардов евро в год, за нефть - еще почти столько же. Что же до России, то уже сейчас другие покупатели нефти, в первую очередь это Индия и Китай - почти полностью покрыли европейский спрос.

"Запад просто не знает, как вести себя в кризисной ситуации. Мы недостаточно хорошо подготовились политически и экономически, чтобы противостоять новым вызовам. Смотрите, США ввели эмбарго на нефть, это повысило цены на мировых рынках, и Россия теперь получает больше денег, продавая меньше ресурсов. Наша правая рука уничтожает то, что строит левая, и наоборот", - заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

На этом фоне примечательна речь президента Сербии после церемонии инаугурации. Александр Вучич заявил, что во главу угла ставит интересы своей страны, а потому и не поддается беспрецедентному давлению Запада, который хочет заставить Белград отказаться от партнерских отношений с Москвой. Похожее заявление сделал сегодня и глава МИД Турции. Мевлют Чавушоглу еще раз напомнил: Анкара не собирается подключаться к антироссийским санкциям

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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