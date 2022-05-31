В Таиланде погибла россиянка

Тело обнаружили на земле рядом с многоэтажным зданием кондоминиума

На таиландском острове Пхукет погибла тридцатипятилетняя гражданка России, пишет РИА "Новости" со ссылкой на российского генерального консула Владимира Соснова.

"Консульство официально проинформировано об инциденте, мы поддерживаем контакты с полицией, сотрудники полиции ведут следствие", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, тело обнаружили на земле рядом с многоэтажным зданием кондоминиума. Погибшая снимала в доме жилье вместе с тремя друзьями.

Имя россиянки не разглашается в интересах следствия. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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