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В России запустили проект "Цифровой ликбез"

17:04
  • вторник
  • 31 мая 2022

Он направлен на развитие навыков цифровой грамотности и кибербезопасности

Минцифры России запустило проект "Цифровой ликбез", направленный на развитие навыков цифровой грамотности и кибербезопасности. Власти хотят проинформировать школьников, педагогов и родителей о грамотных сценариях поведения в Сети, способах реагирования на киберугрозы и другие виды мошенничества. Проект является приложением "Урока цифры".

"Задача проекта "Цифровой ликбез" – научить детей самим определять вредоносный контент, осознанно публиковать информацию о себе, ограничивать доступ к личным публикациям и соблюдать цифровую культуру", – отметила Татьяна Трубникова, директор департамента координации программ и проектов Минцифры России.

"Мы очень надеемся, что наши обучающие мультфильмы понравятся и ребятам, и взрослым, ведь в легкой игровой форме они поднимают важные вопросы: учат безопасному поведению в социальных сетях, помогают не столкнуться с интернет-мошенничеством, показывают, как проводить время в интернете эффективно и с пользой", — комментирует Юлия Горячкина, врио директора "Кадры для цифровой экономики" АНО "Цифровая экономика".

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Проект "Цифровой ликбез"
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