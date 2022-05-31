В России запустили проект "Цифровой ликбез"

Он направлен на развитие навыков цифровой грамотности и кибербезопасности

Минцифры России запустило проект "Цифровой ликбез", направленный на развитие навыков цифровой грамотности и кибербезопасности. Власти хотят проинформировать школьников, педагогов и родителей о грамотных сценариях поведения в Сети, способах реагирования на киберугрозы и другие виды мошенничества. Проект является приложением "Урока цифры".

"Задача проекта "Цифровой ликбез" – научить детей самим определять вредоносный контент, осознанно публиковать информацию о себе, ограничивать доступ к личным публикациям и соблюдать цифровую культуру", – отметила Татьяна Трубникова, директор департамента координации программ и проектов Минцифры России.

"Мы очень надеемся, что наши обучающие мультфильмы понравятся и ребятам, и взрослым, ведь в легкой игровой форме они поднимают важные вопросы: учат безопасному поведению в социальных сетях, помогают не столкнуться с интернет-мошенничеством, показывают, как проводить время в интернете эффективно и с пользой", — комментирует Юлия Горячкина, врио директора "Кадры для цифровой экономики" АНО "Цифровая экономика".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"