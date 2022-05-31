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Канада ввела санкции против четырех российских компаний и 22-х физлиц

17:18
  • вторник
  • 31 мая 2022

Под ограничения попала, в частности, Алина Кабаева

Министерство иностранных дел Канады объявило о новых санкциях против России из-за ситуации на Украине.

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Уточняется, что ограничения вводятся против четырех компаний. Это Россельхозбанк, Инвестторгбанк, управляющие компании Российского фонда прямых инвестиций и Российской венчурной компании.

В списке физлиц под санкциями фигурирует, в частности, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева.

"Канада будет продолжать искать способы оказания давления на российские власти", - также говорится в сообщении.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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