ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Макрон высказался по поводу эмбарго на российский газ

17:50
  • вторник
  • 31 мая 2022

В ЕС не исключают такого варианта

Президент Франции Эмманюэль Макрон ответил на вопрос, возможно ли эмбарго со стороны Евросоюза на поставки газа из России.

Россия предрекла ЕС проблемы с введением газового эмбарго
"ЕС в плохой форме": что ждет Европу после частичного запрета на импорт российской нефти

"Ничего нельзя исключать. Франция находится в особенном положении, так как она меньше остальных зависит от российского газа, так что мы можем подготовиться так, что проблем у нас не будет, однако другие европейские государства очень зависимы от российского газа", - сказал французский лидер на пресс-конференции (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что все будет зависеть от развития ситуации на Украине.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

В частности, в рамках шестого пакета ограничительных мер ЕС ввел эмбарго на поставки российской нефти, к концу 2022 года они сократятся на 92%. Исключения были сделаны для Венгрии, Словакии, Чехии и Болгарии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.