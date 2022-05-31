Макрон высказался по поводу эмбарго на российский газ

В ЕС не исключают такого варианта

Президент Франции Эмманюэль Макрон ответил на вопрос, возможно ли эмбарго со стороны Евросоюза на поставки газа из России.

"Ничего нельзя исключать. Франция находится в особенном положении, так как она меньше остальных зависит от российского газа, так что мы можем подготовиться так, что проблем у нас не будет, однако другие европейские государства очень зависимы от российского газа", - сказал французский лидер на пресс-конференции (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что все будет зависеть от развития ситуации на Украине.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

В частности, в рамках шестого пакета ограничительных мер ЕС ввел эмбарго на поставки российской нефти, к концу 2022 года они сократятся на 92%. Исключения были сделаны для Венгрии, Словакии, Чехии и Болгарии.

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