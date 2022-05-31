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Москва отреагировала на решение Цхинвала отложить референдум

18:05
  • вторник
  • 31 мая 2022

Россия с большим уважением относится к стремлению народа Южной Осетии к интеграции

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала решение президента Южной Осетии Алана Гаглоева приостановить действие принятого его предшественником указа о референдуме по вхождению региона в состав России.
Гаглоев отменил референдум по вопросу вхождения Южной Осетии в состав России

"Данная инициатива экс-президента Бибилова не была с нами согласована, решение нового главы государства оцениваем как здравое, отвечающее духу союзничества между нашими странами и принципу тесной двусторонней координации по значимым для России и Южной Осетии вопросам", - сказала спикер внешнеполитического ведомства.

Дипломат добавила, что Москва готова к проведению консультаций с южноосетинскими партнерами для обсуждения путей дальнейшей интеграции.

По словам Захаровой, Москва с большим уважением относится к стремлению народа Южной Осетии строить свою судьбу вместе с Россией.

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