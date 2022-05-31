Москва отреагировала на решение Цхинвала отложить референдум

Россия с большим уважением относится к стремлению народа Южной Осетии к интеграции

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала решение президента Южной Осетии Алана Гаглоева приостановить действие принятого его предшественником указа о референдуме по вхождению региона в состав России.

"Данная инициатива экс-президента Бибилова не была с нами согласована, решение нового главы государства оцениваем как здравое, отвечающее духу союзничества между нашими странами и принципу тесной двусторонней координации по значимым для России и Южной Осетии вопросам", - сказала спикер внешнеполитического ведомства.

Дипломат добавила, что Москва готова к проведению консультаций с южноосетинскими партнерами для обсуждения путей дальнейшей интеграции.

По словам Захаровой, Москва с большим уважением относится к стремлению народа Южной Осетии строить свою судьбу вместе с Россией.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"