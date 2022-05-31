Эксперт: увеличение прожиточного минимума станет хорошей новостью для получателей льгот и выплат

Действия властей прокомментировала депутат Татьяна Буцкая

Депутат Татьяна Буцкая назвала индексацию МРОТ очень важной мерой, которая затронет всех москвичей.

"Мы понимаем, что до сих пор еще существует ситуация с "серыми" заработными платами, что работодатель платит официально лишь МРОТ, а остальное в конверте. Сотрудник должен понимать, что получать зарплату "в серую" ему не выгодно. И кредит не взять, и декретные будут минимальные, и пенсия по нижнему краю. Уж не говорю о том, что это обман государства. Повышая МРОТ, мы не только увеличиваем зарплаты сегодня, но и пенсии завтра", - заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

По ее словам, увеличение прожиточного минимума на 10% станет хорошей новостью для получателей льгот и выплат.

"Так, например, те семьи, которые не могли претендовать на выплату пособий из-за того, что их суммарный доход совсем немного превышал ранее действовавшую норму, теперь смогут полноценно воспользоваться этими льготами. Это же касается и беременных женщин, попавших в сложные жизненные ситуации - после индексации они будут получать положенную по закону выплату в большем размере. И, наконец, если говорить в целом об экономике столицы, увеличение МРОТ и величины прожиточного минимума, безусловно, позитивным образом окажут влияние на покупательскую способность населения, тем самым поддерживая столичных производителей товаров и услуг", - сказала федеральный координатор партийного проекта "Единой России" "Крепкая семья", председатель правления общероссийской общественной организации "Совет Матерей".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимального размера заработной платы в столице до 23 508 рублей с 1 июня 2022 года. Одновременно с этим увеличена и величина прожиточного минимума.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, индексация повысит социальные пособия в соответствии с уровнем инфляции.

"Любое повышение МРОТ, - комментирует действия московского градоначальника вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Сурен Варданян, - положительно сказывается на социальной стабильности в обществе. Учитывая, что заявленный уровень повышения выше, чем инфляция, которую показывает с начала года экономика, это позволит, прежде всего, защитить наиболее уязвимые слои населения, а, кроме того, позволит сбалансировать экономические показатели спроса".

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