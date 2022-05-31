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Премьер Италии предупредил о длительности антироссийских санкций

18:47
  • вторник
  • 31 мая 2022

"На много лет, если не навсегда"

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что санкции Евросоюза против России будут действовать "долго, очень долго".

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"Поэтому все торговые маршруты нужно будет менять: на много лет, если не навсегда", - добавил политик (цитата по "Интерфаксу").

Как считает итальянский премьер, "максимально сильно санкции против России будут ощущаться этим летом".

Вместе с тем Драги добавил, что почти все крупные страны Евросоюза возражают против статуса Украины как кандидата на вступление в ЕС, это не вопрос ближайших лет.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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Марио Драги
Марио Драги
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