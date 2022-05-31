Лавров: идет становление многополярного мира

Запад пытается "мобилизовать под свои знамена" все остальные страны

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на встрече с генсеком Организации исламского сотрудничества Хусейном Ибрахимом Тахой, что Запад пытается "мобилизовать под свои знамена" все остальные страны.

"Идет становление многополярного мира. Этим процессам пытаются помешать наши западные коллеги, которые хотят распространить свое доминирование на все регионы", - отметил глава внешнеполитического ведомства (цитата по ТАСС).

Ранее Лавров отмечал, что Запад объявил тотальную войну всему Русскому миру, нынешняя ситуация с "отменой" России останется надолго. При этом внешняя политика Владимира Путина опирается на широкую общественную поддержку.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида. Запад называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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