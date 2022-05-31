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Лавров: идет становление многополярного мира

19:12
  • вторник
  • 31 мая 2022

Запад пытается "мобилизовать под свои знамена" все остальные страны

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на встрече с генсеком Организации исламского сотрудничества Хусейном Ибрахимом Тахой, что Запад пытается "мобилизовать под свои знамена" все остальные страны.

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"Идет становление многополярного мира. Этим процессам пытаются помешать наши западные коллеги, которые хотят распространить свое доминирование на все регионы", - отметил глава внешнеполитического ведомства (цитата по ТАСС).

Ранее Лавров отмечал, что Запад объявил тотальную войну всему Русскому миру, нынешняя ситуация с "отменой" России останется надолго. При этом внешняя политика Владимира Путина опирается на широкую общественную поддержку.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида. Запад называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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