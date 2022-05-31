ВСУ в мае обстреливали Донецк более 800 раз

Накануне в результате обстрела погибли пять человек

Министр по чрезвычайным ситуациям Донецкой народной республики Алексей Кострубицкий сообщил, что в мае интенсивность обстрелов Донецка со стороны ВСУ увеличилась.

"В общем количество обстрелов по Донецку увеличилось за май, если мы говорим про Донецк и Макеевку, территории, которые изначально нам были подконтрольны. За май мы уже зафиксировали более 800 обстрелов", - сказал глава МЧС ДНР (цитата по РИА "Новости").

Накануне в результате обстрела Донецка погибли пять человек, в том числе подросток 2009 года рождения. 16 человек получили ранения.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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