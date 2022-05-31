ВСУ усилили обстрел мирных кварталов Донбасса

Их называют самыми серьезными с 2014 года

Российские войска совместно с подразделениями народной милиции ЛНР продолжают освобождение Северодонецка. О неизбежной сдаче города сами киевские власти уже говорят почти как о свершившемся факте. ВСУ и боевики националистических группировок отступают, но пытаются удерживать позиции на комбинате. На фоне неудач украинская армия усилила обстрелы жилых домов и гражданских объектов в населённых пунктах на других направлениях. Огневые точки эффективно уничтожают наши военные. Высокоточными ракетами поражены еще несколько крупных складов с вооружением и топливом.

В момент обстрела украинских военных пятилетняя девочка Мира сидела за столом и увлечённо играла в планшет. Теперь у этой семьи нет ничего: ни единственного ребёнка, ни дома.

"Мама позвонила. Она вытащила Миру из завалов. Я вызвала скорую. Примчалась сюда. Но дочка была уже мертва", - рассказала мама девочки.

За сутки по Донецку и его пригородам украинскими военными было выпущено 240 боеприпасов. Подло бьют по домам и школам, намеренно уничтожая мирных людей. Текущие обстрелы Донецка в ДНР называют самыми серьёзными с 2014 года. ВСУ бьют по жилым кварталам кассетными снарядами из реактивных систем залпового огня и дальнобойной артиллерией, калибром 155 мм. Той самой, что поставляется в качестве военной помощи странами НАТО. Ситуацию на фронте это никак не меняет. Однако боевики получили новые возможности - стрелять по мирным кварталам. Российская армия и бойцы народных республик делают всё, чтобы выбить националистов с их укрепленных позиций. Так удары по ВСУ наносят наши артиллеристы гаубицами Д-30. А это уже кадры работы расчета тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" на изюмском направлении.

Сложнее всего дела у ВСУ обстоят в Северодонецке. Киев уже фактически смирился со сдачей города, но пока радикалы из последних сил сопротивляются, отходя в промзону завода "Азот". Под прикрытием артиллерии и авиации наши бойцы продолжают наступление. Вылеты совершают экипажи истребителей Су-35С и Су-30СМ. На вооружении – высокоточные ракеты.

А это уже кадры из освобожденного Мариуполя. Из городского порта выходит первое гражданское судно. На борту сухогруза - 2,5 тысячи тонн металла, которое будет доставлено в Ростов-на-Дону. Безопасность отправки обеспечивают корабли Черноморского флота. Донецкая народная республика начинает торговлю с Россией, поставляя товары морем. В планах на ближайший месяц - наладить отправку зерна. Хранилища в порту повреждены, а урожай озимых культур начнут собирать уже в июне.

"К новому урожаю мы планируем запустить один из зернокомплексов емкостью 30 тысяч тонн и будем восстанавливать большой зернокомплекс на 130 тысяч тонн единовременного хранения", - сказал Павел, директор порта в Мариуполе.

Турция обвинила Украину в том, что именно минирование ВСУ своих же портов не дает торговым судам с зерном покинуть страну. Россия готова гарантировать свободный вывоз украинского хлеба. Но, по словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, для этого необходимо, чтобы Киев разминировал свои территориальные воды.

"Если эта проблема разминирования будет решена, а мы привлекаем уже многие недели внимание волнующихся по этому поводу наших западных коллег, то в открытом море военно-морские силы Российской Федерации обеспечат беспрепятственный проход этих судов в Средиземное море и далее к пунктам назначения", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

На освобожденной "Азовстали" российские следователи и военные продолжают осмотр помещений. Среди новых находок: самодельные взрывные устройства. Сегодня в Минобороны России заявили, что в подземельях обнаружен изотермический фургон с неработавшей системой охлаждения. В нем 152 тела погибших боевиков и военнослужащих ВСУ.

"Саперы выявили установленные под телами погибших украинских военнослужащих четыре мины. Совокупная масса взрывчатого вещества в них была достаточна для уничтожения всех оставшихся в фургоне останков тел. По результатам допросов пленных боевиков "Азова" установлено, что минирование тел было проведено по прямому указанию из Киева. Цель провокации – обвинить Россию в намеренном уничтожении останков тел", - заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В ближайшее время российская сторона планирует передать обнаруженные на территории комбината тела украинских боевиков представителям Украины.

Пётр Вершинин. Николай Карбанов. Андрей Алексеев. "ТВ Центр". ДНР.

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