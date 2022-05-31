На зооферме в Ленобласти выхаживают оставшегося без мамы лосенка

Стёпа привыкает к новой обстановке и даже нашёл молочного брата

В Ленинградской области на одной из зооферм выхаживают лосёнка, который остался без мамы. Детёныша всего десяти дней от роду спасли и привезли к специалистам неравнодушные люди. Поначалу Стёпа - именно так назвали нового питомца сотрудники зоофермы - всего боялся, но сейчас уже привыкает к новой обстановке и даже нашёл молочного брата.

Из своих примерно десяти дней от роду этот лосёнок ничего не ел последние двое суток. Его подобрали на стройке недалеко от дороги, после того как маму-лосиху сбил грузовик. Люди пытались кормить лосёнка сами, он отказывался от еды. Тогда обратились к специалистам: те подобрали нужную смесь.

"Это очень сложно - заставить лося перейти с лосиного молока… Аналогов нет. Ни козье, ни коровье - это не то. Оно особый состав имеет, особую жирность", - объяснил директор зоофермы Геннадий Натекин.

В этом же вольере живет еще один лосёнок, его тоже подобрали на трассе одного, без мамы. Теперь они с новеньким - молочные братья. Старший - Виктор, его нашли в День Победы. Младший - Степа, по фамилии егеря, который его привёз со стройки на зооферму.

Всю дорогу до зоофермы лосёнок плакал в багажнике, даже пришлось взять его на руки. Стёпа уже потихонечку привыкает находиться на этой зооферме, но все ещё зовёт маму. Что с мамой – никто не знает. Егеря рассказывают: видели, как после столкновения с машиной, она убежала в лес.

Так часто бывает: люди хотят как лучше и сразу забирают детёныша домой, если не видят мамы поблизости. Это большая ошибка, говорят работники лесных угодий. Всегда стоит подождать: самка обязательно возвращается, если только не погибла. Лучшая помощь в таких случаях - сразу же звонить специалистам.

Подробности смотрите в репортаже Анны Морозовой.

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