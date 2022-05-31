Главная по фейкам: почему Киев избавился от омбудсмена Денисовой

Политик распространяла ложь о российской армии

В Харькове создали новое подразделение националистической группировки "Азов" вместо старого, боевики которого потерпели сокрушительное поражение в Мариуполе и массово сдались в плен. Формирование, известное своими зверствами в Донбассе, теперь решило отказаться от нацистской символики, но только в качестве формальности, чтобы западным СМИ было проще рисовать его положительный образ. Улучшением имиджа срочно занялись и киевские власти. Верховная рада одобрила увольнение с поста омбудсмена главной распространительницы фальсификаций о несуществующих преступлениях российской армии Людмилы Денисовой.

Именно так украинская журналистка и по совместительству жена главного пропагандиста страны, отъявленного русофоба Дмитрия Гордона, анонсирует интервью с омбудсменом Людмилой Денисовой. А у той - целый набор заготовок в жанре хоррор.

"Мальчика, которому 10 лет, которого насиловали 10 часов подряд на глазах у матери. Российский солдат. Он насилует все, что движется. Это и мужчины, и пожилые люди, и совсем девочки, мальчики, целые семьи. Когда 14-летнюю 5 солдат насилуют, куда только можно было изнасиловать. Она становится беременной. А ей врачи теперь говорят, что нельзя сделать аборт. Как жить с этим ребенком? Они столько убили там людей и столько истязали, что та кровь, которая там осталась после этих истязаний, она даже не прошла в землю. Она так и стояла холодцом", - говорит Людмила Денисова.

Эти истории она готова была рассказывать часами. Будто смакует. Даже украинские психологи отмечают маниакальную зацикленность уполномоченного по правам человека именно на случаях сексуального насилия и считают, что все это собственные фантазии чиновницы.

"Ни один специалист, который действительно работает с травмами сексуального насилия, ему в голову не придет вот в такой вот ажитации рассказывать: его насиловали, куда только можно, пихали все, что можно запихать", - прокомментировала психолог с Украины Елена Шпундра.

Но офис Зеленского долгое время все эти экспрессии омбудсмена на тему секснасилия устраивали. Создание информационных фейков - как раз то единственное, в чем дорвавшаяся до власти команда КВНщиков преуспела больше всего. Цитаты из интервью Денисовой распространялись среди целевой аудитории. На форумы для мам вбрасывались истории о надругательстве над новорождёнными, в чаты дачников - об изнасилованиях 80-летних бабушек. И украинцы принимали все это за чистую монету: не могут же официальные лица откровенно врать. Ужасы о зверствах россиян охотно цитировали западные политики и СМИ. Почти все.

Но вот эфир польского канала "Белсат". Вещает на оппозиционно-настроенную белорусскую аудиторию. Минск признал его экстремистским. В симпатиях к России это медиа заподозрить никак нельзя. На связи со студией - уполномоченная президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук.

— В прессе появлялись сообщения о том, что дети становились жертвами насилия со стороны российских оккупантов, — говорят журналисты. — На сегодняшний день у генеральной прокуратуры Украины нет ни одного подтвержденного факта насилия, — отвечает Герасимчук.

И только 3 месяца спустя на извращенные фантазии омбудсмена обратили внимание в президентской партии "Слуга народа". Сначала собрали подписи о выражении недоверия. А сегодня проголосовали за лишение Денисовой полномочий. В увольнительной - характеристика, с которой, пожалуй, только сценаристом в индустрию фильмов для взрослых.

"Непонятная концентрация медийной работы Людмилы Денисовой на деталях "сексуальных преступлений в извращённой форме" и "изнасилованиях детей", которые она не могла подтвердить доказательствами. Это лишь вредило Украине и отвлекало внимание мировых СМИ", - заявил Павел Фролов, депутат Верховной рады от партии "Слуга народа".

По сути, президентская партия официально признала, что в стране на государственном уровне массово плодились фейки о преступлениях русских. От переборщившей с фантазиями чиновницы поспешили избавиться. Извинений россиянам пока никто не принес. Сама Денисова считает, что это инициатива офиса Зеленского, который сейчас срочно меняет имидж и пытается отмыться. Переодеваются и переобуваются в воздухе даже экстремисты из "Азова". Газета Times вышла с заголовком: азовцы отказываются от неонацистской символики. Нарукавные нашивки теперь - без волчьего крюка, который был популярен у эсэсовцев. Боевики это объяснили так - чтобы российская пропаганда не использовала в своих целях. Но вероятнее всего это потребовалось просто для того, чтобы успокоить европейцев, которые кое-что уже начали понимать. При этом журналисты британской газеты, по сути, сами пишут, что "Азов" - это неонацисты. Но не задаются вопросом, а почему Великобритания их поддерживает.

Лилия Акиньшина, Алексей Жук, "ТВ Центр".

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