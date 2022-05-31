Экспорт из США в Россию сократился более чем на 90%

Переломным моментом стало 24 февраля

Американский министр торговли Джина Раймондо сообщила о значительном падении экспорта из США в Россию с 24 февраля.

"Экспорт США в Россию по категориям товаров, где действует экспортный контроль, включая полупроводники, сократился более чем на 90% с 24 февраля", - сказала глава американского Минфина (цитата по ТАСС).

По ее словам, Вашингтон не видит перспектив преодоления кризиса с поставками полупроводников в течение года.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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