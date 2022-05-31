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Кабмин готовит новые меры поддержки регионов и бизнеса в условиях санкций

20:04
  • вторник
  • 31 мая 2022

Одно из предложений касается фондового рынка

Кабмин готовит новые меры поддержки регионов и бизнеса в условиях санкций. Ряд инициатив обсудили сегодня на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики, в работе которой принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

Одно из предложений касается фондового рынка. Российским компаниям продлили до двух лет срок, когда они сами могут выкупить собственные акции, на которые упали цены. Низкие значения не отражают их истинную стоимость, отметил премьер Михаил Мишустин. Новый механизм позволит нашим компаниям дождаться стабилизации биржевых цен.

Ещё одно важное направление - поддержка финансовой стабильности регионов. У них будет возможность получать рассрочку по кредитам, которые брали на покрытие дефицита своего бюджета. А свободные деньги потратят на развитие экономики. Другая мера касается льготных кредитов для бизнеса.

"В мае мы начали программу специального льготного кредитования импортёров приоритетной продукции. На её реализацию направили свыше 37 миллиардов рублей. Суммарный объём займов по субсидируемой ставке оценивается в текущем году в размере свыше 800 миллиардов рублей. Мы рассчитываем, что это покроет основные потребности российских предприятий в части финансирования поставок из-за рубежа необходимых материалов, компонентов, комплектующих, сырья, оборудования. Таким образом, бизнес сможет быстрее восстановить закупку товаров, которые пока не производятся в нашей стране, продолжить бесперебойную работу и вернуться на траекторию роста", - заявил Мишустин.

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