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Роскомнадзор потребовал удалить приложение Tor Browser из Google Play

20:07
  • вторник
  • 31 мая 2022

Tor используется для посещения даркнета

Роскомнадзор в соответствии с решением Саратовского районного суда потребовал от американской компании Google удалить из магазина Google Play программное приложение Tor Browser.

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"Суд признал содержащуюся в Tor Browser информацию запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, а также само программное приложение, позволяющее получить доступ к запрещенному контенту и способствующее совершению уголовных преступлений", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Tor используется для посещения так называемого даркнета (теневого сегмента интернета).

Ранее стало известно, что, несмотря на инициирование банкротства, российская "дочка" компании Google продолжит работать для российских пользователей. Россияне смогут и дальше пользоваться поисковиком, картами, YouTube, Gmail, Android и Play.

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