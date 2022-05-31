ВОЗ не уверена, что может сдержать распространение оспы обезьян

В течение лета ситуация в Европе может ухудшиться

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что в организации не уверены в способности сдержать распространение по миру вируса оспы обезьян.

"Для этого нам необходимо значительное и срочное сокращение случаев заражения посредством четкой коммуникации, действий под руководством сообщества, изоляции случаев в течение инфекционного периода и эффективного отслеживания и мониторинга контактов", - цитирует слова Клюге РИА "Новости".

Как уточнил представитель ВОЗ, распространение вируса произошло на фоне отмены введенных ранее из-за коронавируса ограничений на поездки.

По мнению Клюге, в течение лета вероятность дальнейшего распространения инфекции в Европе высока.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, передающееся от животных человеку. Симптомы: лихорадка, головная боль, ломота в теле, сыпь. Специфического лечения в настоящее время не существует.

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