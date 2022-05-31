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На комбинате в Северодонецке взорвалась емкость с химикатами

21:02
  • вторник
  • 31 мая 2022

Предприятие контролируется украинскими военными

Посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник сообщил о взрыве на предприятии "Азот" в Северодонецке.

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"На химкомбинате "Азот" подорвали емкость с химикатами. Предварительно, это азотная кислота", - написал дипломат в Telegram.

Мирошник добавил, что территория завода контролируется "формированиями украинского режима".

Ранее стало известно, что силы Народной милиции ЛНР при поддержке российских войск вклинились в линию обороны ВСУ в Северодонецке и заняли плацдарм в городе.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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